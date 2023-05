Banca de Dezvoltare a României va fi înfiinţată în iunie Banca de Dezvoltare a Romaniei urmeaza sa fie infiintata in luna iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a mai precizat ca au fost capitalizate mai multe banci, iar procesul a continuat cu constructia noii Banci de Dezvoltare a Romaniei. „In acest timp am reusit sa capitalizam si sa intarim bancile romanesti si nu vreau sa se inteleaga gresit, este nevoie ca pentru politicile publice sa ai market maker, daca vreti, care sa conduca programele si apoi, prin atractie vor veni si celelalte elemente ale sistemului bancar deopotriva sa ajute. Si in felul acesta cel putin a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

