Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei romane, Margareta, presedintele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, a declarat ca Banca de Alimente a sustinut peste 200.000 de familii in 10 ani de activitate. "In ultimul an a crescut numarul celor care traiesc la marginea societatii si a celor exclusi din societate…

- Anul acesta, pe 18 iulie, s-au implinit 60 de ani de la executia lui Toma Arnautoiu, nume de referinta pentru miscarea de rezistenta anticomunista din Romania. Lupta din munti dusa de grupului de partizani anticomunisti din Nucsoara, Muscel, a fost sprijinita de mai mult de 30 de familii care si-au…

- De idei geniale nu ducem lipsa, romanii sunt inventivi și au spirit antreprenorial. Dar de multe ori lipsesc curajul, susținerea sau banii. Noi am aflat ca se poate. Din puțin facem mult și nu trebuie sa fim neaparat Bill Gates sau Mark Zuckerberg ori sa traim in Statele Unite.

- Școala gimnaziala nr. 6 din Constanța este una dintre unitațile de invațamant care fac parte din programul educațional ”A doua șansa”. In clase, in banci, stau elevi de 10-12 ani, dar și trecuți de 40 de ani. Cot la cot, invața sa scrie, sa citeasca, ori sa recupereze materia. A doua șansa la educație…

- Consiliul Concurenței lanseaza astazi, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, o platforma care ii ajuta pe clienti sa compare preturile practicate de anumite magazine. Prin intermediul Monitorului Preturilor la Alimente, consumatorii vor putea compara preturile pentru 30.000 de sortimente comercializate…

- Monitorul preturilor la alimente va fi lansat pe 15 octombrie. Preturile a 30.000 de produse din magazinele din Romania vor putea fi comparate Monitorul preturilor la alimente va fi lansat pe 15 octombrie, iar consumatorii vor putea compara preturile pentru 30.000 de sortimente in lanturile de magazine…

- Va fi lansat monitorul preturilor la alimente Monitorul preturilor la alimente va fi lansat pe 15 octombrie, a anuntat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Consumatorii vor putea sa compare preturile a 30 de mii de produse comercializate în marile magazine din…

- Pentru prima data in Romania copiii, profesorii si parintii vor avea la dispozitie in limbaj mimico-gestual romanesc texte din Programa scolara de clasa a V-a, Limba si literatura romana.