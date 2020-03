Stiri pe aceeasi tema

- BNR a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5 la suta, la 2,0 la suta incepand cu data de 23 martie, in contextul adoptarii unui pachet de masuri menit sa atenueze impactul situatiei generate de epidemia de coronavirus asupra populatiei si companiilor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in contextul in care cresterea economica a continuat sa decelereze, contributia consumului gospodariilor s-a redus vizibil si asistam la o…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, de asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii…