Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește pentru a face fața efectelor unei eventuale invazii rusești in Ucraina, iar in perspectiva sancțiunilor, Banca Centrala Europeana a cerut bancilor informații privind expunerea lor pe Rusia și le-a indemnat sa-și faca planuri pentru a gestiona diferitele scenarii. Instituția vrea…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat ca a utilizat cu succes moneda digitala pentru a deconta tranzactii care implica cinci banci comerciale, cel mai recent test al tehnologiei pe piete, transmite Reuters. Experimentul, cunoscut ca “proiectul Helvetia”, ar putea aduce mai aproape in Elvetia folosirea…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat joi ca a utilizat cu succes moneda digitala pentru a deconta tranzactii care implica cinci banci comerciale, cel mai recent test al tehnologiei pe piete, transmite Reuters. Experimentul, cunoscut ca "proiectul Helvetia", ar putea aduce mai aproape…

- Grupul american Intel Corp si autoritatile italiene au intensificat negocierile privind investitii estimate la opt miliarde de euro (noua miliarde de dolari) pentru construirea unei facilitati care va produce cipuri avansate, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Bursele au inchis joi in crestere puternica, dupa ce Banca Angliei si Banca Norvegiei au majorat dobanzile, iar Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat reducerea programului de achizitii de obligatiuni pentru sustinerea economiei zonei euro in timpul pandemiei de Covid-19, la o zi dupa ce Rezerva…

- Noua moneda de doi euro va fi lansata in piața la inceputul anului viitor. Aceasta va fi pusa in circulație cu ocazia preluarii Franței a președinției Uniunii Europene. Totodata, noua moneda va marca 20 de ani de la punerea in circulație a monedei unice. Pe aceasta sunt gravate un stejar și un maslin.…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri si scaderi toata saptamana din cauza ingrijorarilor privind posibilul impact al noii variante a coronavirusului si semnalele date de Rezerva Federala americana…

- Piata imobiliara din zona euro se incinge, sporind sansele unei corectii atat pe segmentul rezidential cat si pe cel comercial, se arata in raportul de stabilitate financiara al Bancii Centrale Europene, publicat miercuri, transmite Reuters. In timp ce familiile si-au majorat economiile in…