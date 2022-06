Banca Centrala Europeana va dezabate cele mai bune mijloace pentru a inversa inflatia

Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana (BCE), Banca Nationala Elvetiana si Banca Angliei au luat toate masurile pentru a controla inflatia saptamana trecuta, desi in grade diferite. Inflatia preturilor de consum in zona euro a atins un nou record de 8,1% in mai, iar BCE si-a confirmat intentia…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va majora in iulie, cu 0,25%, rata dobanzii de referinta, iar o noua majorare este programata in septembrie, in cadrul eforturilor de reducere si stabilizare a inflatiei in zona euro. „Inflatia la nivel ridicat reprezinta o provocare majora pentru noi toti. Consiliul Guvernatorilor…

- Rata inflației in zona euro a atins un nou nivel record in luna mai, de 8,1% in ritm anual, a anunțat marți Eurostat, in condițiile in care razboiul din Ucraina a alimentat creșterea prețurilor la energie și alimente, transmite AFP.

- Intr-un interviu exclusiv pentru DC News, Mircea Cosea a vorbit despre riscurile la care suntem supusi din cauza problemelor economice si geopolitice. Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca de la inceputul anului, inflatia a crescut cu aproape 8-, iar in ultima luna efectiv a bubuit! Rata…

- Zona euro se confrunta concomitent cu socuri economice din cauza razboiului din Ucraina si o crestere a preturilor alimentelor si energiei, exacerbata de conflict, impreuna cu un soc de aprovizionare care decurge din politica Chinei de zero Covid. Acest lucru a generat ingrijorari cu privire la ”stagflatie”,…

- Econmia zonei euro stagneaza, motiv pentru care Banca Centrala Europeana nu vrea sa majoreze dobanda cheie inainte de a analiza evoluția PIB pentru trimestrul II din acest an, a explicat Fabio Panetta, membru in boardul BCE, citat de Bloomberg.

- Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) a decis, joi seara, mentinerea nivelului dobanzii de referinta, dar a semnalat ca ar putea fi dispuse majorari, in timp ce presedintele BCE, Christine Lagarde, a exprimat preocupare privind ritmul relansarii economice si situatia inflatiei.…