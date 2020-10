Restrictiile asociate celui de-al doilea val pandemic vor afecta intr-o buna masura rapiditatea relansarii economice in zona euro, astfel ca vor fi neaparat necesare masuri suplimentare de politica monetara in zona euro, pentru a depași aceasta perioada. Fabio Panetta, membru al Consiliului executiv al Bancii Centrale Europene (BCE), avertizeaza ca aceasta proiectie este expusa riscurilor acum, semnaland ca in decembrie ar putea fi aplicate masuri suplimentare de stimulare economica. „Revenirea la masuri antiepidemice mai stringente pe care o observam intr-un numar de tari din zona euro ar putea…