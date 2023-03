Stiri pe aceeasi tema

- Premierul chinez Li Keqiang a promis duminica o „reunificare pasnica” cu Taiwanul, dar si pasi hotarati pentru a impiedica independenta insulei, in timp ce Taipeiul a raspuns ca Beijingul ar trebui sa respecte angajamentul poporului taiwanez fata de democratie si libertate, transmite Reuters. China,…

- Foreign ministers from around the world meet in New Delhi this week in the shadow of Russia‘s war in Ukraine and spiralling U.S.–China tensions, with host India hoping that issues like climate change and Third World debt are not overlooked, according to Reuters. The March 1-2 meeting of the G20 foreign…

- North Korea‘s Foreign Ministry said on Thursday that drills by the United States and its allies have pushed the situation to an “extreme red-line” and threaten to turn the peninsula into a huge war arsenal and a more critical war zone, according to Reuters. The statement, carried by state news agency…

- Hungary will veto any European Union sanctions against Russia affecting nuclear energy, Prime Minister Viktor Orban told state radio on Friday, according to Reuters. Ukraine has called on the 27-nation EU to include Russian state nuclear energy company Rosatom in sanctions but Hungary, which has a Russian-built…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de marți, a hotarat sa majoreze rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, de la 6,75 % pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Activele rusești sechestrate de guvernul Ungariei, care a blocat in repetate randuri sancțiunile UE impotriva Moscovei, au crescut la 870 de milioane de euro la sfarșitul lunii noiembrie, de la 3.000 de euro raportate anterior, potrivit ziarului Nepszava, citat de Reuters. Membrii UE, ca parte a sanctiunilor…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in ciuda eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat, vineri, de Agentia Internationala a…