Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va modifica, miercuri, sanctiunile impuse Rusiei, prin autorizarea deblocarii unor fonduri apartinand unor mari banci rusesti, proces de care ar putea fi nevoie pentru a reduce blocajele aparute in comertul mondial cu alimente si ingrasaminte, arata un document de lucru consultat de…

- Banca pentru Reglemente Internationale (BRI) a cerut ca ratele dobanzilor sa fie majorate ”rapid si hotarat”, pentru a preveni transformarea inflatiei in ceva si mai problematic, transmite Reuters, citatat de News.ro. BIR, organizatie a bancilor centrale mondiale, cu sediul in Elvetia, si-a tinut reuniunea…

- Hackerii ruși au efectuat atacuri cibernetice multiple in tari aliate cu Ucraina, de la invazia declansata de Moscova, potrivit unui raport publicat miercuri de Microsoft, transmite Reuters. ”Aspectele cibernetice ale razboiului actual se extind cu mult dincolo de Ucraina si reflecta natura unica a…

- Toyota Motor a anuntat joi ca planuieste o suspendare suplimentara a productiei auto din Japonia in iunie si iulie, din cauza deficitului de semiconductori si a unui focar de Covid-19 la unul dintre furnizorii sai, transmite Reuters. Este pentru a treia oara cand cel mai mare producator auto din lume…

- Rusia a restrictionat exporturile de gaze nobile, cum ar fi neonul, un ingredient cheie pentru fabricarea cipurilor, pana la sfarsitul anului 2022, pentru a-si consolida pozitia pe piata, a anuntat Ministerul rus al Comertului, potrivit Reuters. Exporturile de gaze nobile, pe care Rusia obisnuia sa…

- Denmark will join the European Union‘s defense policy after a referendum on Wednesday, final results showed, signaling the latest shift among Nordic countries to deepen defense ties in response to Russia’s invasion of Ukraine, according to Reuters. Denmark is the only EU member that is not part of the…

- Joe Biden will visit Japan and South Korea on his first Asian trip as U.S. president, carrying a clear message to China, advisers and analysts say – don’t try what Russia did in Ukraine anywhere in Asia, and especially not in Taiwan, according to Reuters. Biden departs for the five day trip on Thursday,…

- The European Central Bank is likely to end its bond-buying stimulus programme early in the third quarter of this year, followed by a rate hike that could come just “a few weeks” later, ECB President Christine Lagarde said on Wednesday, according to Reuters. Lagarde was cementing market expectations…