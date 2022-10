Stiri pe aceeasi tema

- Rata remunerarii lichiditatilor bancare nedistribuite prin credit creste la 1,5%, iar cea a operatiunilor de refinantare pe termen scurt cu 2%, precizeaza intr-un comunicat BCE. BCE anunta ca ”preconizeaza sa-si creasca” dobanzile in urmatoarele luni.The post Banca Centrala Europeana isi creste din…

- Pretul record al zaharului in UE, de aproape trei ori mai ridicat decat nivelul inregistrat in urma cu un an, din cauza conditiilor meteo extreme si a cresterii costurilor cu energia, forteaza cofetarii sa ia in considerare reducerea productiei, transmite Reuters. Expertii din industrie si dealerii…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Șeful instituției avertizeaza ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de persoane…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a afișat, joi la pranz, o cotație medie a dolarului de 5,01 lei, in creștere cu 0,68% de la 4,9764 lei, miercuri. Moneda americana a depașit astfel pragul psihologic de 5 lei pentru un dolar SUA. Dolarul american este peste nivelul euro, la cursul Bancii Nationale.…

- Garda de Mediu a amendat rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti cu 100.000 de lei, in urma unui control care a stabilit ca unitatea nu respecta conditiile privind monitorizarea surselor de emisie. Conform inspectorilor de mediu, nivelul hidrogenului sulfurat eliberat in aer a fost de aproape 15 ori…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite Reuters.…

- Un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu. Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare la domiciliu, a transmis, vineri, Ministerul Sanatatii. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței…

- Veniturile si profitul Pfizer din al doilea trimestru au atins un nivel record si au depasit asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru COVID-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC. Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere…