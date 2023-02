Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, majorarea cu 0,5% a componentelor dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere a inflatiei si de stabilizare a economiei zonei euro. Este a cincea majorare consecutiva (dupa cele din iulie, septembrie, octombrie si decembrie), in speranta ca dobanzile…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,4%, subindicii sectoarelor economice fiind in mare parte pozitive. Actiunile de tehnologie au crescut cu 4,6%, in timp ce petrolul si gazele au condus pierderile, scazand cu 1,5%. Banca Angliei a anuntat ca va majora ratele dobanzilor cu 0,50 de…

- Ratele dobanzilor BCE se afla in prezent intre 2,5% si 3,25% – cele mai mari din 2008 incoace. ECB President Christine Lagarde speaks at a news conference about the central bank’s decision to raise interest rates by a half-point and says she expects further rate hikes — Bloomberg TV (@BloombergTV) Consiliul…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA (Fed),…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat joi Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Rezerva Federala a Statelor Unite a majorat miercuri rata dobanzii sale de referinta la cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani, indicand faptul ca lupta impotriva inflatiei, prin inasprirea politicii monetare, nu s-a incheiat inca, in pofida unor semne promitatoare in ultima vreme, transmite CNBC. Conform…

- Conform asteptarilor, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa a votat pentru cresterea ratei de imprumut overnight cu jumatate de punct procentual, ducand-o la un interval tinta cuprins intre 4,25% si 4,5%. Cresterea a rupt un sir de patru majorari consecutive de trei sferturi de punct procentual, cele…