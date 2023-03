Banca Centrală Europeană cere Raiffeisen să își reducă afacerile în Rusia Presiunea s-a intensificat dupa ce un inalt oficial american a vizitat Viena, unde și-a exprimat ingrijorarea cu privire la funcționarea uneia dintre cele mai mari banci europene din Rusia. Reuters a raportat anterior ca in februarie, Oficiul pentru Controlul Activelor Straine al Trezoreriei SUA a lansat o investigație asupra activitaților Raiffeisen Bank din Rusia, regiunile ocupate din Ucraina și Siria. Acest lucru ar putea duce in cele din urma la sancțiuni impotriva lui Raiffeisen, au declarat agenției doua persoane familiare cu situația.Un purtator de cuvant al BCE a confirmat pentru Reuters… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Schallenberg a luat apararea Raiffeisen Bank International, a doua cea mai mare banca a tarii, criticata pentru ca a continuat sa faca afaceri in Rusia dupa declanșarea invaziei in Ucraina, si a apreciat ca nu este rezonabil ca aceasta institutie bancara sa fie data drept singur exemplu in contextul…

- Scaderea dramatica a prețului acțiunilor bancii elvețiene, cu pana la 30% miercuri, a sporit temerile legate de slabiciunile din sectorul bancar internațional, mai ales dupa prabușirea Silicon Valley Bank. Economistul Nouriel Roubini crede ca prabușirea Credit Suisse ar putea genera o noua criza financiara,…

- Ani de zile, Raiffeisen Bank din Austria și-a laudat puterea de ședere in Rusia, pe masura ce rivalii occidentali au venit și au plecat. Rusia”, ii placea sa spuna fostul director executiv al lui Raiffeisen, Herbert Stepic, „separa graul de pleava”. Acum, situația este inversata, conform Financial Times.…

- Generalul Mark Milley a fost unul dintre cei mai proeminenti sustinatori americani ai unui acord negociat intre Kiev si Moscova si inca mai crede ca razboiul se va incheia la masa negocierilor, fara ca vreuna din parti sa-si atinga obiectiele militare, noteaza Financial Times."Va fi aproape imposibil…

- "In cadrul dezbaterii, alaturi omologii sai din Slovenia (ministrul de externe Tanja Fajon) și Pakistan (ministrul de externe Bilawal Bhutto Zardari) și de președintele consiliului director al Freedom House, Jane Harman, șeful diplomației romane a abordat evoluțiile geopolitice actuale, in special problematica…

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amir Abdollahian, a declarat, joi, intr-un interviu acordat TVT World, ca Teheranul nu recunoaște Crimeea, Republicile Populare Lugansk și Donețk, regiunile Herson și Zaporojie ca parte a Rusiei, informeaza Kommersant și European Truth . „Ne opunem razboiului și…

- Maia Sandu a indemnat liderii lumii sa susțina Ucraina ca sa poata invinge in razboiul inițiat de Federația Rusa in februarie, anul trecut. Apelul a fost lansat in cadrul unei conferințe de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfașoara in aceste zile. „Noi trebuie sa ajutam Ucraina, toți…

- Numirea lui Valeri Gherasimov, seful Statului Major rus, in fruntea operatiunii ruse din Ucraina s-ar putea sa fie un semnal foarte ingrijorator, in contextul in care Vladimir Putin a recunoscut „situatia dificila” din cele patru regiuni anexate ilegal, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.…