- Bancile centrale au considerat ca lupta impotriva scumpirilor inseamna creșterea ratelor dobanzilor. Dar inasprirea politicii monetare prezinta riscuri, mai ales in actualul context geopolitic și economic internațional. Banca Centrala Europeana a majorat costurile de imprumut pentru a zecea oara in…

- Banca Centrala Europeana a facut miercuri intra un pas spre lansarea versiunii digitale a euro, care va permite locuitorilor zonei euro sa faca plati electronice in siguranta si gratuit, transmite Reuters.

- ​Deși și-au imbunatațit semnificativ poziția financiara in 2022, Banca Centrala Europeana (BCE) recomanda bancilor europene sa fie precaute in ceea ce privește distribuirea de dividende sau rascumpararea de acțiuni avand in vedere riscurile care deriva din situația geopolitica, inflația ridicata și…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat cea mai mare scadere, cu 2%, in timp ce titlurile auto au fost in declin cu 1,2%. Semnele ca Banca Angliei si Banca Centrala Europeana (BCE) vor mentine…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,6%, bursele majore si aproape toate sectoarele fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de calatorii si agrement au condus pierderile, cu o scadere de 3%, urmate de sectorul bunurilor de uz casnic, cu un declin de 2%. Banca…

- Inflatia totala a fost de 5,3% in luna august, potrivit datelor preliminare ale biroului european de statistica, publicate joi. Aceasta este peste nivelul asteptat, de 5,1%, potrivit unui sondaj al Dow Jones, dar neschimbata fata de iulie. Preturile alimentelor au continuat sa fie cel mai mare motor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) este nemulțumita de decizia Italiei de a taxa cu 40% profiturile suplimentare ale bancilor și va trimite o scrisoare guvernului italian cu obiectiile sale privind introducerea acestei taxari suplimentare, a anuntat vineri publicatia Corriere della Sera, transmite Reuters,…