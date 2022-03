Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Ucrainei de catre Rusia crește prețul metalelor folosite pentru fabricarea mașinilor, de la aluminiu in caroserie la paladiu in convertizoarele catalitice pana la nichelul de inalta calitate din bateriile vehiculelor electrice, iar șoferii sunt cei care probabil vor plati la final factura acestor…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Postul BBC a anunțat, vineri, retragerea tuturor jurnaliștilor din Rusia pentru a le asigura ”securitatea”, transmit Reuters și AFP. Decizia vine dupa ce in Rusia a fost adoptata o lege care prevede pedepse cu inchisoarea in cazul transmiterii de ”informații micinoase despre armata” și dupa blocarea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea fi nevoita sa majoreze dobanzile in acest an, daca inflatia ridicata se va dovedi mai persistenta decat se preconiza, a declarat miercuri noul presedinte al Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.…

- Costul vietii pentru cele 16 natiuni care impart moneda euro a crescut la 5,1% in ianuarie, in ciuda asteptarilor pentru o scadere brusca la 4,4%. Inflatia din decembrie a fost de 5,0%. Euro a atins miercuri la un maxim al sesiunii de 1,1309 dolari pe unitate, in urma informatiei. Consiliul guvernatorilor…

- Președintele francez Emmanuel Macron va vedea daca președintele rus Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc astazi, potrivit Reuters. Moscova a adunat trupe in apropierea Ucrainei și a cerut garanții de securitate…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina. Insa, daca se ajunge la un razboi, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Erdogan a spus, intr-un interviu televizat, ca l-a invitat pe Vladimir…

- Exista ”o mare incertitudine” cu privire la cat timp va ramane inflatia cu mult peste tinta Bancii Centrale Europene (BCE), de aproximativ 2%, a declarat Robert Holzmann, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu pentru ziarul Die Presse publicat duminica, transmite Reuters, conform…