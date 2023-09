Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a anunțat cea de a 10-a creștere consecutiva a dobanzii de referința, cu 25 de puncte de baza, confirmand astfel previziunile traderilor care in ultimele zile anticipasera ca sunt șanse mari pentru o noua mișcare ascendenta. Esențiale pentru aceasta decizie au fost prognozele…

- Temperatura inregistrata la suprafata oceanelor “a atins 20,96 grade Celsius pe 30 iulie 2023”, potrivit bazei de date ERA5, in contextul in care “precedentul record era de 20,95 grade Celsius si fusese stabilit in martie 2016”, a declarat un purtator de cuvant. Aceste date se refera la oceanele situate…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, cea de-a noua majorare consecutiva a dobanzii de referinta, care a urcat la cel mai ridicat nivel din istoria institutiei, si de asemenea a anuntat ca isi pastreaza deschise optiunile cu privire la necesitatea unor noi majorari pentru a reduce inflatia in…

- Banca centrala a Rusiei a majorat dobanda de referinta peste asteptariBanca centrala a Rusiei a majorat dobanda de referinta peste asteptari, cu 1 punct procentual, la 8,5%, marind costul imprumuturilor, deoarece slabiciunea rublei a amplificat presiunile inflationiste exercitate de o piata a fortei…

- Prețul mașinilor second hand din Romania a atins cel mai ridicat nivel din istorie. Asta din cauza faptului ca oamenii nu iși permit sa mai cumpere o mașina noua atat de ușor și inca o mai pastreaza pe cea veche.