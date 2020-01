Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Hava, fostul primar de Alba Iulia și actual europarlamentar la Bruxelles a scris pe Facebook despre Brexit, ”cu speranța”. Intr-o postare, Hava spune ca a dezbatut și a votat emoționat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Mai mult de atat, Mircea Hava și-a imaginat Uniunea Europeana…

- Teritoriul britanic Gibraltar ar putea ramâne în Spatiul Schengen dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Euronews, preluat de Mediafax.Fabian Picardo, seful Guvernului din Gibraltar, a declarat ca teritoriul trebuie sa ramâna accesibil pentru restul Uniunii…

- Conservatorii din Parlamentul britanic au blocat o clauza care i-ar fi cerut premierului britanic Boris Johnson sa negocieze continuarea programului studențesc Erasmus in urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul thelocal.no și En24, anunța MEDIAFAX.Camera Comunelor…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a avut miercuri o intrevedere pozitiva cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comunicat Downing Street, inaintea negocierilor care vor incepe cu privire la relatia pe termen lung dintre Bruxelles si Londra dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Absenta unui acord asupra viitoarei relatii dintre Uniunea Europeana si Londra "ar avea un impact mai puternic asupra Marii Britanii" decat asupra blocului comunitar, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu vom putea incheia acordul…

- Un controversat caricaturist italian a fost acuzat luni ca a ofensat victimele Holocaustului, dupa ce a comparat lagarul de concentrare nazist de la Auschwitz cu Uniunea Europeana, relateaza dpa potrivit agerpres Mario Improta, cunoscut ca "Marione", a postat sambata pe Twitter un desen intitulat…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson e creditat cu obținerea unei majoritați comfortabile de 68 de mandate în Parlament la alegerile legislative din 12 decembrie, datorita unui avans semnificativ înregistrat în fiefurile tradiționale ale opoziției laburiste, conform unui…