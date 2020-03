Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie. "Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani,…

- Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) a anuntat vineri ca va "pune în carantina" bancnotele timp de doua saptamâni pentru a înlatura orice urma de coronavirus si chiar ar putea arde unele bancnote, în încercarea de a opri extinderea epidemiei de coronavirus, potrivit…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Europa și in Coreea de Sud, cu viteza naucitoare. Sunt aproape o suta de mii de cazuri confirmate in toata lumea și 3.200 de decese. Cei doi romani internați in Japonia s-au vindecat și vor reveni acasa.

- Coreea de Sud devine noul epicentru al Covid-19 cu 560 de noi infecții, comparativ cu cele doar 130 inregistrate in China. Totuși, China ramane cea mai afectata țara de epidemia de coronavirus, cu aproape 80.000 de oameni infectați și 2.981 de persoane decedate.Numarul cazurilor zilnice de coronavirus…

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranta impact asupra cresterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar International isi va revizui probabil in scadere previziunile, a afirmat joi purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Este evident…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a dat asigurari ca va folosi diverse instrumente de politica monetara pentru a se asigura ca lichiditatea se mentine la un nivel adecvat si a estimat ca impactul economic mai extins al epidemiei cu noul coronavirus in statul asiatic ar trebui sa fie