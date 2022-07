Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Ucrainei a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari de la inceputul invaziei Rusiei, pe 24 februarie, a declarat duminica directorul adjunct al bancii, transmite Reuters.

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Grupul rus Gazprom a anuntat joi ca profitul sau net a urcat pana la 2.093 miliarde de ruble (29 de miliarde de dolari) in 2021, de la 135,34 miliarde ruble in anul financiar 2020 afectat de pandemie, gratie cresterii preturilor la petrol si gaze naturale, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Compania…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- Polonia a furnizat Ucrainei arme in valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta sa faca fata invaziei ruse, a afirmat sambata premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Pana in prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare in valoare…

- Invazia Rusiei a deteriorat sau distrus pana la 30% din infrastructura Ucrainei, distrugeri in valoare de 100 de miliarde de dolari, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Infrastructurii, adaugand ca reconstructia ar putea fi realizata in doi ani folosind activele rusesti inghetate pentru finantare,…