- Banca centrala a Turciei a redus joi rata dobanzii de politica monetara cu 50 de puncte de baza, pana la 8,5%, așa cum era de așteptat, in urma cutremurului devastator care a ucis peste 43.000 de persoane in sudul Turciei in aceasta luna, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Impactul cutremurului de saptamana trecuta asupra cresterii produsului intern (PIB) al Turciei este putin probabil sa fie la fel de pronuntat ca cel al seismului care a lovit tara in 1999, a declarat directorul executiv al FMI, Mahmoud Mohieldin, in marginea Forumul fiscal arab de duminica, transmite…

- Cutremurul devastator care a lovit luni Turcia si Siria a oprit operatiunile la cel mai mare centru de export de petrol al Turciei din Ceyhan si a oprit fluxurile cheie de titei din Irak si Azerbaidjan, prin conducta KRG, au declarat oficiali citati de Reuters, scrie News.ro.

- Agentia de transport maritim Tribeca a declarat intr-o notificare ca terminalul BTC din Ceyhan, care exporta titei azer, va fi inchis pana miercuri, in asteptarea evaluarii daunelor. Azerbaidjanul foloseste portul turc Ceyhan ca principal centru de export de titei, cu un flux de aproximativ 650.000…

- Cel putin 912 persoane au murit, iar alte peste 5.000 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 7,8 produs in centrul Turciei la primele ore ale zilei de luni, conform cifrelor anuntate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca tara sa, aflata in plin razboi in urma invaziei declansate impotriva sa de catre Rusia, este dispusa sa ofere asistenta poporului turc „prieten” in urma cutremurului care a lovit Turcia in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit Reuters.

- Banca centrala a Turciei a redus joi ratele dobanzilor cu 150 de puncte de baza, pana la 9%, și a decis sa puna capat ciclului de relaxare a politicii monetare, invocand riscuri crescute de inflație, scrie CNBC.