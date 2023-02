Banca centrală a Turciei a redus joi dobânda de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, la 8,5% Masura, care marcheaza reluarea unei serii de reduceri ale ratei dobanzii din 2022, in pofida inflatiei ridicate, estet in conformitate cu asteptarile Reuters si este cea mai micp rata repo pe o saptamana din ultimii doi ani, potrivit datelor Refinitiv. ”A devenit si mai important sa mentinem conditiile financiare favorabile pentru a continua ritmul de crestere a productiei industriale si tendinta pozitiva a ocuparii fortei de munca, dupa cutremur”, a spus banca centrala intr-un comunicat de presa, adaugand ca impactul cutremurului este inca in curs de evaluare. Doua cutremure consecutive au zguduit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

