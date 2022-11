Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri ca Rusia si Turcia vor ''livra gratuit'' cereale tarilor africane care risca sa ajunga in situatie de foamete, dupa un anunt similar facut sambata trecuta de Moscova, relateaza agentiile AFP si EFE.

- Turcia si-a redus dobanda de referinta pentru a treia luna consecutiv in conditiile in care presedintele Recep Tayyip Erdogan merge mai departe cu un plan de diminuare a costurilor de finantare in ciuda nivelului extrem de ridicat al inflatiei, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 83,45% in septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, sub estimarile oficiale, conform datelor oficiale publicate luni, dupa ce Banca Centrala a surprins pietele reducand dobanzile de doua ori intr-o luna, transmit Reuters și Agerpres. Inflatia…

- Turcia nu va ratifica cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO „atat timp cat promisiunile” facute de cele doua tari nu vor fi respectate, a declarat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Atat timp cat promisiunile facute tarii noastre nu vor fi…

- Banca Centrala a Turciei a justificat reducerea surprinzatoare a dobanzii de politica monetara citand indiciile continue privind incetinirea economiei in trimestrul trei, din cauza declinului cererii externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comitetul de politica monetara de la Banca Turciei, condus…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a intalnit marti, pentru prima data in mai mult de un deceniu, cu un premier israelian, Yair Lapid, acesta din urma incercand sa ii obtina sprijinul pentru a gasi cetateni inchisi de islamistii Hamas, relateaza AFP.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat – luni, la Paris – ca tara sa este „pregatita sa infrunte” orice amenințare impotriva suveranitații sale, referindu-se la Turcia, care acuza Grecia ca „i-ar ocupa” insulele din Marea Egee, relateaza France Presse. „Suntem pregatiti sa-i infruntam pe toti…