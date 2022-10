Stiri pe aceeasi tema

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Banca Angliei a votat, joi, pentru creșterea dobanzii de referința cu 0.5 puncte procentuale, la 2.25%. Decizia a fost sub așteptarile pieței care estima o majorare de peste 0.75 puncte procentuale.

- Rezerva Federala a majorat, miercuri, dobanda de referinta cu trei sferturi de punct procentual, pana la un interval de 3,00--3,25-, pentru a tine sub control inflatia, si a semnalat ca vor veni si mai multe cresteri mari, in noi proiectii care arata ca dobanda cheie va urca pana la 4,40- pana la sfarsitul…

- Prognozele economice trimestriale ale bancii centrale americane arata ca economia va incetini pana la stagnare in 2022, cu o crestere la sfarsitul anului de doar 0,2%, urmata de o crestere de 1,2% in 2023, cu mult sub potentialul economiei. Rata somajului, aflata in prezent la 3,7%, este estimata sa…

- Economiștii și-au majorat estimarea privind inflația anuala in Argentina in acest an la 95%, potrivit unui sondaj lunar publicat de banca centrala, in condițiile in care țara se lupta sa depașeasca o criza economica prelungita marcata de creșterea prețurilor. Cea mai recenta prognoza pentru creșterea…

- Banca centrala a Turciei a anuntat sambata noi masuri legate de disponibilitatea creditelor, intre care obligativitatea ca bancile sa constituie garantii mai mari, la cateva zile dupa ce a socat pietele cu o noua reducere a dobanzii cheie cu 1 punct procentual, la 13%, transmite Reuters, potrivit news.ro.Potrivit…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- ”Inflatia ramane ridicata, reflectand dezechilibrele dintre cerere si oferta, legate de pandemie, preturile mai mari ale alimentelor si energiei si presiunile generale ale preturilor”, a aratat comitetul federal pentru piata deschisa, care a majorat dobanda de politica monetara la un interval de 2,25%-2,50%,…