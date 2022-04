Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters.

Rachete ruse au lovit o "infrastructura critica", cel mai probabil un depozit de combustibil, in apropiere de orașul-port Odesa, in sudul Ucrainei, in primele ore ale zilei de duminica, dar nu s-au inregistrat victime, au declarat oficialii orașului, conform Reuters.

Tendinta de crestere a pretului otelului in Europa ar urma sa continue, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la scaderea livrarilor, la probleme logistice, la sanctiuni si la majorarea preturilor energiei, transmite Reuters.

Liderii principalelor tari industrializate din lume (G7), reuniti la Bruxelles, au avertizat joi Rusia sa nu utilizeze arme nucleare, chimice sau biologice in razboiul sau contra Ucrainei, indica declaratia data publicitatii la finalul reuniunii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Guvernatorul Bancii Centrale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, a cerut tuturor creditorilor internationali sa suspende activitatea subsidiarelor si filialelor lor din Rusia, pentru a spori presiunile financiare asupra Kremlinului in urma invaziei, transmite Reuters.

Rusia trebuie sa acorde prioritate livrarilor de cereale catre brutariile interne in defavoarea pietelor de export, a afirmat miercuri premierul Mikhail Mishustin, care a prezentat noi masuri pentru sprijinirea economiei ruse, afectata de sanctiunile impuse Moscovei in urma invadarii Ucrainei, transmite Reuters.

Federatia internationala de natatie (FINA) decis sa anuleze Campionatele Mondiale de juniori programate in Rusia, la Kazan, la sfarsitul lunii august, din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters.

Bancile americane se pregatesc pentru atacuri cibernetice de razbunare, dupa ce natiunile occidentale au impus Rusiei o serie de sanctiuni stricte pentru invadarea Ucrainei, au spus experti si directori cibernetici citati de Reuters.