- Bursa de Valori de la Moscova nu se va deschide luni, a anuntat Banca Centrala a Rusiei, dupa ce moneda tarii s-a prabusit in urma sanctiunilor occidentale, potrivit CNN. „Din cauza situatiei actuale, Banca Rusiei a decis sa nu deschida astazi o sectiune a pietei bursiere, o sectiune a pietei derivatelor…

- La cateva ore dupa recunoașterea de catre Moscova a independenței provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, țarile occidentale au impus sancțiuni dure Federației Ruse, iar in urma acestora marile companii rusești precum Gazprom, Lukoil sau Rosneft au inregistrat pierderi uriașe la Bursa de la Moscova.…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in crestere, investitorii fiind reticenti in urma raspandirii variantei Omicron a coronavirusului, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,06%, ajungand la valoarea de 36.421,14 puncte, in crestere cu 22,93 puncte…

- Sumele de bani trimise in tara in noiembrie de moldovenii din diaspora sunt in scadere fata de luna octombrie. Potrivit datelor Bancii Nationale a Moldovei, transferurile sunt mai mici si fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Reglare de conturi? Mașini incendiate intr-o parcare din Baia Mare Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii din Baia Mare au fost…

- Angajații poliției și Procuraturii continua sa investugheze și urmaresc cauza penala pentru a stabili toate circumstanțelor cât și implicarea altor persoane ce fac parte din grupul infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare a cetațenilor. …

- Auditorii de la Curtea de Conturi urmeaza sa auditeze activitatea companiei Moldovagaz și a întreprinderilor din domeniul gazier la care este acționar statul, potrivit unui proiect de lege avizat, în ședința din 8 decembrie, de catre membrii Comisiei de control al finanțelor publice.…