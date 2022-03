Banca Centrală a Rusiei ridică la 30% comisionul pentru cei care vor să cumpere valută Banca Centrala a Rusiei a introdus un comision de 30% pentru persoanele fizice la achiziția de valuta. Potrivit autoritații de reglementare, comisionul egalitații condițiilor competitive intre banci și brokeri, scrie Tass.ru. ”Comisionul de 30% pe care brokerii trebuie sa-l ia de la persoane fizice atunci cand cumpara valuta la bursa, pur și simplu egalizeaza condițiile competitive dintre banci și brokeri, pentru ca bancile au posibilitatea de a utiliza spread-ul dintre ratele de cumparare și de vanzare ale valutei”, a transmis Banca Centrala a Rusiei. Anterior, unii brokeri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

