- Rusia planuiește sa anexeze complet regiunea ocupata Herson, din sudul Ucrainei, cat mai curand posibil, a declarat un oficial de la Kremlin, citat de BBC. „Includerea regiunii Herson in Federația Rusa va fi cu drepturi depline, similar cu aderarea Crimeei”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct…

- Desi inflatia din tara este ridicata, exista semne ca cresterile de preturi incetinesc si vor continua sa o faca, in timp ce rubla a trecut de la un minim istoric in martie la cea mai performanta moneda din lume in acest an. Intre timp, indicatorii de activitate economica se imbunatatesc, iar Rusia…

- Vehiculul blindat de sprijin BMPT, supranumit „Terminator”, a fost trimis pe frontul din Ucraina, scrie ziarul elvețian Blick , care preia un articol al publicației germane Bild. O coloana de vehicule blindate rusești care includea mai multe mașini de lupta Terminator a fost filmata de un rezident din…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat marți Uniunea Europeana sa impuna sancțiuni tuturor bancilor și petrolului rusesc și sa stabileasca un termen limita pentru incetarea importurilor de gaze rusești, relateaza Reuters. „Nu putem aștepta… Avem nevoie de decizii puternice, iar UE trebuie…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni la una dintre reședințele sale din afara Moscovei pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și acesta a declarat ca in timpul discuției șeful de la Kremlin i-a spus: „Ar fi mai bine daca razboiul s-ar termina mai repede!”, scrie The New York Times .…

- Vladimir Putin a declarat, joi, ca Occidentul cauta pretexte pentru a impune noi sanctiuni impotriva Rusiei. Acesta a sustinut ca masurile adoptate impotriva Moscovei, care pun presiune pe sistemul economic, au fost pregatite „in avans". „Rusia nu isi va sacrifica niciodata interesele nationale si valorile…

- Majoritatea victimelor s-au inregistrat in explozii cauzate de artileria grea si de sisteme lansatoare de rachete si in lovituri aeriene, potrivit OHCHR.Bilantul real este cu siguranta mai ridicat intrucat OHCHR, care dispune de o vasta retea de monitorizare in Ucraina, nu a putut verifica situatia…

- China acuza o dezinformare a Statelor Unite ale Americii (SUA), dupa ce Reuters si New York Times(NYT) au dezvaluit ca Moscova a cerut Beijngului ajutor militar si economic in urma sanctiunilor impuse de Occident dupa invadarea Ucrainei. „In ultima vreme, Statele Unite raspandesc stiri false despre…