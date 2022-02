Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Marea Britanie a anunțat, marți, primele sancțiuni pentru Rusia, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Guvernul de la Londra a atribuit gresit adresa Bancii Centrale a Rusiei unei banci private ce are legaturi stranse cu presedintele rus Vladimir Putin si care…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca va lua in considerare propunerile Bancii Centrale a Rusiei privind criptomonedele atat timp cat acestea nu intra in contradictie cu propria sa abordare, transmite Reuters.

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a declarat, duminica, la Romania TV , ca țara noastra are asigurata securitatea in cazul izbucnirii unui razboi la scara larga in Ucraina, datorita statutului de stat membru al Alianței Nord-Atlantice. „Nu exista niciun motiv de ingrijorare pentru Romania.…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), potrivit Reuters.Intr-un discurs in Parlamentul European,…

- Autoritatile din Rusia au recunoscut marti ca au inteles gresit cererile formulate de OMS si ca inca nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor sale anti-COVID-19. „Nu am oferit inca informatiile care trebuiau furnizate pentru ca am avut o viziune diferita despre informatiile…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…