Banca centrală a Rusiei a redus vineri dobânda cheie cu 1,5 puncte procentuale, peste aşteptări Masura duce dobanda cheie la 8% de la 9,5%. Analistii se asteptau la o reducere a dobanzii de 0,5 puncte procentuale, potrivit unui sondaj Reuters. Mediul extern pentru economia rusa ramane dificil si continua sa restranga semnificativ activitatea economica”, a spus banca intr-un comunicat, mentionand in acelasi timp ca declinul activitatii economice este mai lent decat se asteptase in iunie. Este a cincea reducere a dobanzii de catre Banca Centrala a Rusiei efectuata in acest an, dupa o majorare de urgenta de la 9,5% la 20% la sfarsitul lunii februarie, dupa invazia Moscovei in Ucraina. In iunie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

