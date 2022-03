Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Moscova va ramane inchisa și pe parcursul saptamanii viitoare a anunțat, sambata, Banca Naționala a Rusiei, relateaza CNN. Bursa de la Moscova este inchisa din 28 februarie, de cand au intrat in vigoare primele sancțiuni impotriva Rusiei, ca urmare a razboiului din Ucraina.

- Banca centrala a Rusiei a inasprit drastic restricțiile valutare in timp ce sancțiunile economice impuse de Occident au paralizat economia rusa ca raspuns la invadarea Ucrainei. In plus, bancile comerciale nu mai au voie sa vanda valuta forte, precum dolari sau euro, clienților pana in luna septembrie,…

- Pietele financiare ale Rusiei au probleme majore in urma sanctiuniloe economice severe impuse de Occident din cauza invaziei sale in Ucraina. Banca centrala si-a dublat dobanda cheie la 20% si a oferit lichiditati suplimentare bancilor, iar guvernul a implementat unele masuri de sprijin, dar rubla a…

- Grupul Sberbank, principala banca a Rusiei, a anunțat miercuri, 2 martie, ca se retrage de pe piața europeana, dupa ce a fost lovit de sancțiuni financiare masive ca represalii pentru invazia Ucrainei de catre Moscova. „Sberbank a decis sa se retraga de pe piața europeana. Bancile subsidiare ale grupului…

- Tranzactiile cu actiuni si instrumente financiare derivate ale Bursei din Moscova vor ramane oprite marti, a anuntat luni banca centrala rusa, extinzand suspendarea tranzactionarii pe fondul unei crize financiare generalizate, declansate de sanctiunile occidentale, transmite Reuters. Banca centrala…

- Bursa de Valori de la Moscova nu se va deschide luni, a anuntat Banca Centrala a Rusiei, dupa ce moneda tarii s-a prabusit in urma sanctiunilor occidentale, potrivit CNN. „Din cauza situatiei actuale, Banca Rusiei a decis sa nu deschida astazi o sectiune a pietei bursiere, o sectiune a pietei derivatelor…

- Oficiali americani au purtat discuții cu autoritațile din Arabia Saudita despre perspectiva unei colaborari pentru a dezamorsa presiuni potențiale asupra pieței energiei dupa o posibila invazie a Rusiei in Ucraina.

- Invazia rusa in Ucraina ar putea incepe saptamana viitoare cu doua zile de bombardament aerian, a scris vineri, pe Twitter, jurnalistul de razboi Nick Schifrin, corespondent pentru CBS, citand surse militare. Pe de alta parte, consilierul pe securitate naționala al lui Joe Biden spune oficial ca…