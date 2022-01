Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- BNR a majorat dobânda de politica monetara, lucru anticipat de majoritatea analiștilor. Astfel, dobânda cheie a fost marita cu 25 puncte de baza, ajungând la 2% pe an. Mulți economiști se așteptau la o majorare de 0,5 puncte procentuale.Dobânda de referința este foarte…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, marti, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 10 noiembrie 2021.

