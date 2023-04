Stiri pe aceeasi tema

- Prima sesiune a celei de-a 14-a legislaturi a Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului din China și-a incheiat lucrarile luni, la Beijing. Cu acest prilej, președintele Xi Jinping a declarat ca, in procesul de construcție a unei mari puteri și de relansare a națiunii, trebuie promovata dezvoltarea…

- Vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reforma, Zhao Chenxin, a declarat luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca ținta de creștere economica de 5% pentru 2023, stabilita in raportul de activitate al guvernului, este favorabila imbunatațirii calitații și eficienței dezvoltarii…

- In prezent, dezvoltarea Chinei ramane complicata și severa pentru ca situația politica și economica internaționala este turbulenta. In acest context, efectul de propagare al ajustarii politicilor in economiile majore este in continua dezvoltare, insa fundamentul redresarii economice nu este inca solid,…

- Datorita optimizarii masurilor antiepidemice ale Chinei și a altor factori favorabili, exista destule motive pentru piața financiara globala sa fie mai optimista fața de creșterea economica, a declarat Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI). Georgieva a afirmat…

- Accelerarea construirii unui nou model de dezvoltare reprezinta o decizie strategica, a declarat Xi Jinping, Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Potrivit acestuia, numai prin accelerarea construcției unui nou model de dezvoltare poate fi sporita securitatea și stabilitatea,…

- Pentru prima oara in ultimul an, FMI a imbunatatit perspectivele globale de crestere, spunand ca economia a fost "surprinzator de rezistenta" si majoritatea tarilor vor evita o recesiune anul acesta. Conform estimarilor, care tin cont de decizia Chinei de a renunta la politica sa de zero Covid luna…

- Economia mondiala va inregistra in 2023 o creștere de 1,9% fața de 3% in 2022, iar economia Chinei va fi motorul creșterii economiei din regiune, conform datelor din raportul privind situația și perspectivele economiei mondiale in 2023 prezentat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Odata cu perfecționarea…

- Pretul aurului spot a atins luni 1.881,5 dolari uncia, cel mai inalt nivel din 9 mai, inainte de a se tempera, pe masura ce oficialii Rezervei Federale din SUA au semnalat noi masuri agresive de politica monetara pentru a combate inflatia. Contractele futures pentru aur au scazut cu 0,03%, la 1.877,30…