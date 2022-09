Stiri pe aceeasi tema

- Disparitia Reginei a indurerat peste doua miliarde de oameni. De la sefi de stat, la cantareti si actori, cu totii si-au exprimat aprecierea pentru cei 70 de ani de domnie si pentru modul in care Regina a condus Marea Britanie. Exista speranta pentru viit

- Acum, britanici sa intreaba ce se va intampla cu banii care au portretul Reginei și daca vor fi inlocuiți cu cel al noului Rege. Autoritațile financiare au incercat sa dea asigurari ca nu vor exista schimbari majore imediat, fara sa mai faca alte precizari. „Bancnotele actuale care prezinta imaginea…

- Liz Truss a preluat marți, 6 septembrie, funcția de premier al Marii Britanii și a promis in primul sau discurs in aceasta calitate acțiuni imediate pentru a face fața problemei creșterii prețurilor la energie și recesiunii, relateaza Reuters și BBC . Truss, in varsta de 47 de ani, al patrulea prim-ministru…

- Gospodariile din Marea Britanie se confrunta cu cea mai lunga și cea mai profunda scadere a nivelului de trai inregistrata vreodata, in timp ce facturile la energie se tripleaza, iar țara se afunda intr-o recesiune profunda și prelungita, a avertizat Banca Angliei, intr-una dintre cele mai sumbre…

- McDonald’s tocmai a majorat prețul unui cheeseburger in restaurantele sale din Marea Britanie, pentru prima data in 14 ani, cu 20%, de la 99 pence la 1,19 lire sterline (1,43 dolari). Trebuie facut ceva. Costul in creștere ar trebui sa determine Banca Angliei sa majoreze joi dobanda oficiala cu o…

- In noaptea de 19 spre 20 iulie 1927, la Pelișor se stingea din viața Regele Ferdinand Intregitorul. Ii succeda in poziția de Cap al Statului nepotul sau, Regele Mihai I, in varsta de cinci ani și opt luni. A fost nevoie ca un copil sa devina rege al Romaniei deoarece tatal sau, principele Carol al Romaniei,…

- Marii sefi din FBI si MI5 au avertizat miercuri cu privire la o intensificare a activitatilor de spionaj comercial ale Chinei in Occident. Acestia au spus ca amenintarea din partea spionilor chinezi este in continua crestere. „Astazi efectuam de sapte ori mai multe investigatii decat in 2018. Planuim…

- Deciziile de miercuri și joi a bancilor centrale din Statele Unite, Marea Britanie și Elveția, iar in iulie este așteptata cea a BCE, de a majora dobanzile de referința, cu scopul de a reduce presiunile inflaționiste, au afectat doar marginal evoluția leului și a indicilor ROBOR. Cursul euro a scazut…