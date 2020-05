Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei a lasat nemodificata dobanda de baza, dar a avertizat ca se asteapta la o contractie istorica de 14% a PIB-ului Marii Britanii in acest an. Acest lucru inseamna cea mai...

- Banca Angliei se asteapta ca Regatul sa inregistreze in 2020 cea mai grava recesiune din istorie. Contracție economica de 14% Banca Angliei a lasat nemodificata dobanda de baza, dar in paralel a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a PIB-ului Marii Britanii, cea mai grava…

- Pandemia de coronavirus reprezinta un șoc major pentru economii, in UE și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. In ciuda raspunsului politic rapid și amplu, atat la nivelul UE, cat și la nivel național, economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții…

- Pandemia cu coronavirus a ingenuncheat Europa. Urmeaza o recesiune de proporții istorice pe continent: scadere de 7,7% in zona euro si de 7,4% in UE Comisia Europeana se asteapta ca zona euro sa inregistreze in acest an o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%. Totodată,…

- Pandemia de coronavirus reprezinta un șoc major pentru economii, in UE și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. In ciuda raspunsului politic rapid și amplu, atat la nivelul UE, cat și la nivel național, economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții…

- Criza pandemiei de coronavirus a aruncat economia mondiala într-o recesiune mai brutala și mai profunda decât se estima inițial, cu caderi vertiginoase ale creșterii economice, dar analiștii spera o relansare pentru anul viitor, scrie AFP.Cu mai puțin de o saptamâna înainte…

- Economia franceza s-a prabusit in primul trimestru si a intrat in recesiune din cauza COVID-19. Este cea mai proasta performanta inregistrata dupa 1945 Produsul Intern Brut al Frantei va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, afectat…

- Potrivit unui studiu publicat miercuri de catre Deutsche Bank, ''conjunctura economica germana este tot mai dificila'', in timp ce datele privind productia industriala, cererea si vanzarile cu amanuntul pentru luna decembrie sunt foarte slabe si indica o usoara scadere a PIB-ului in trimestrul patru.…