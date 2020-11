Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decat cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, anunța MEDIAFAX. "Cred ca efectele pe…

- Negocierile Marii Britanii cu Uniunea Europeana privind viitoarele relatii bilaterale „au luat sfârsit”, a anuntat vineri Guvernul Boris Johnson, atribuind vina Bruxellesului, relateaza Mediafax.„Negocierile comerciale au luat sfârsit: UE le-a pus capat efectiv…

- Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor climatice. Totodata, liderii europeni vor aborda si teme cu privire la relatiile externe ale Uniunii Europene, informeaza…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, in perioada 15-16 octombrie.Pe agenda de discuții a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relații dintre Uniunea Europeana…

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura va intra in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax. Guvernul Boris Johnson…

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. Comisarul desemnat pentru Servicii Financiare spune ca ar putea bloca accesul City of London la piata UE Uniunea Europeana este pregatita pentru orice tip de Brexit, inclusiv la blocarea accesului sectorului financiar britanic la piata UE, a declarat…