- Randamentele obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit, cunoscute sub denumirea de ”gilts”, sunt pe cale sa inregistreze cea mai puternica crestere lunara din 1957, deoarece investitorii au fugit de pe pietele britanice cu venit fix in urma noilor anunturi de politica fiscala. Masurile includ reduceri…

- Virgin Money si Skipton Building Society au intrerupt temporar ofertele de credite ipotecare pentru clientii noi, in timp ce Halifax – detinuta de Lloyds Banking Group – intentioneaza sa opreasca orice produse ipotecare cu comisioane, pentru care sunt oferite de obicei rate mai mici ale dobanzilor.…

- Moneda britanica a scazut puternic fata de dolar in acest an si a atins in aceasta luna niveluri nemaivazute din 1985. Masurile de vineri au fost declarate de guvern ca vestind o noua era pentru Regatul Unit, concentrata pe crestere, si au inclus o combinatie de reduceri de taxe si stimulente pentru…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…

- Datele de saptamana trecuta au aratat preturi de consum peste asteptari in august, naruind speranta ca cea mai grava presiune din cresterea preturilor se apropie de sfarsit. De asemenea, datele referitoare la cresterea preturilor a marit probabilitatea ca Fed sa majoreze dobanda cheie cu inca 0,75 puncte…

- Liz Truss a preluat marți, 6 septembrie, funcția de premier al Marii Britanii și a promis in primul sau discurs in aceasta calitate acțiuni imediate pentru a face fața problemei creșterii prețurilor la energie și recesiunii, relateaza Reuters și BBC . Truss, in varsta de 47 de ani, al patrulea prim-ministru…

- SUA au adoptat o noua serie de sancțiuni economice impotriva unor companii si oligarhi ruși, apropiati presedintelui Vladimir Putin, intre care Andrei Guriev, care detine in Londra cea mai mare proprietate privata dupa Palatul Buckingham, relateaza AFP. „Aliatii lui Putin s-au imbogatit si au finantat…

- Numarul estimat al infectiilor COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu aproape 800.000 de cazuri intr-o singura saptamana, unele regiuni ale regatului apropiindu-se de nivelurile record atinse in cursul primaverii, transmite vineri DPA. Numarul spitalizarilor este de asemenea in crestere, in contextul…