Banca Angliei a menţinut joi dobânda de referinţă la 5,25%, după 14 majorări consecutive Din decembrie 2021, banca centrala a crescut constant dobanzile, in incercarea de a controla inflatia, urcand principala sa dobanda de politica monetara de la 0,1% la un maxim din ultimii 15 ani, de 5,25%, in august. Lira sterlina a scazut cu 0,7% fata de dolarul american la scurt timp dupa decizie. Comitetul de politica monetara a votat cu 5-4 in favoarea mentinerii acestei dobanzi, la sedinta din septembrie, cei patru membri care s-au opus preferand o alta crestere, de 0,25 de puncte procentuale, la 5,5%. ”Exista semne tot mai mari ale unui anumit impact al politicii monetare mai stricte asupra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

