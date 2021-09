Deciziile au fost luate de conducerea Bancii Angliei in unanimitate, dar viceguvernatorul Dave Ramsden i s-a alaturat lui Michael Saunders, membru extern al comitetului de politica monetara, votand pentru oprirea mai devreme a programului de achizitii de obligatiuni guvernamentale. Banca centrala a revizuit in scadere estimarile privind cresterea PIB din trimestrul al treilea la 2,1%, de la ritmul de 2,9% anticipat in august. Decizia a fost luata din cauza aparitiei unor contrangeri de aprovizionare. Avansul PIB din trimestrul al treilea ar fi cu 2,5 puncte procentuale sub un maxim atins inainte…