Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei (BoE) a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara cu 50 de puncte de baza, cea mai mare crestere de dobanda de dupa 1995, chiar daca se asteapta la o recesiune indelungata, transmite Reuters. Cei noua membri ai comitetului de politica monetara de la BoE au votat 8 la 1 pentru…

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o scadere lunara de 0,3%. ”Dupa luarea in considerare a cresterii preturilor, vanzarile cu amanuntul au scazut usor in iunie…

- Comitetul din cadrul Partidului Conservator care supervizeaza cursa pentru alegerea inlocuitorului premierului britanic Boris Johnson va incerca sa restranga lista candidatilor la doua nume pana pe 20 iulie, a declarat sambata unul dintre membrii sai, relateaza agenția Reuters.

- Banca Angliei a avertizat ca perspectivele economice pentru Marea Britanie și pentru intreaga lume s-au intunecat și le-a cerut bancilor sa-și majoreze rezervele de capital pentru a se asigura ca pot face fața furtunii economice, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Banca Angliei (BoE) a avertizat ca perspectivele economice pentru Marea Britanie și pentru intreaga lume s-au deteriorat puternic și le-a cerut unitaților bancare sa-și majoreze rezervele de capital pentru a se asigura ca pot face fața furtunii economice, scrie Reuters.

- Cresterea preturilor a batut record dupa record in UK. Inflatia din Marea Britanie a atins in aprilie 9-, un maxim al ultimilor 40 de ani, alimentara de cresterea puternica a preturilor alimentelor si energiei, potrivit cifrelor oficiale publicate miercuri, care arata o agravare a crizei costului vietii…

- Preturile de consum au crescut cu 2,5% de la o luna la luna, usor sub asteptarile unei cresteri de 2,6% dintr-un sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, care proiectasera si o crestere anuala de 9,1%. Cresterea cu 9% a indicelui preturilor de consum este cea mai mare de cand au inceput inregistrarile…