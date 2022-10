Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Stabilitate Financiara a Bancii a anuntat pe 28 septembrie un program de achizitii de urgenta, de doua saptamani, pentru obligatiuni guvernamentale ale Marii Britanii pe termen lung – cunoscute sub numele de ”gilts” – pentru a restabili ordinea pe piete si pentru a proteja fondurile de…

- Banca Angliei (BoE) a anuntat ca miercuri va incepe achizitionarea de obligatiuni guvernamentale britanice in valoare de pana la cinci miliarde de lire sterline (5,31 miliarde de dolari) pe zi, cu scadenta reziduala de cel putin 20 de ani, pentru a readuce stabilitatea pe piata financiara, transmite…

- Valoarea neta a fondatorului Facebook și CEO al Meta a scazut in acest an cu peste 62 de miliarde de lire sterline (71 de miliarde de dolari), deoarece trecerea companiei sale catre metavers l-a costat o avere. Averea lui Mark Zuckerberg s-a redus cu aproximativ 62 de miliarde de lire sterline in acest…

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- UniCredit, a doua mare banca din Italia, a dezvaluit luni un set de masuri in valoare de pana la 8 miliarde de euro, pentru a atenua problemele firmelor si gospodariilor afectate de preturile record ale energiei si cresterea generalizata a preturilor, transmite Reuters, relateaza News.ro. Fii…

- Ramzan Kadirov a publicat sambata un clip in care spune ca a condus Cecenia pentru prea mult timp și venit timpul „sa se retraga inainte sa fie dat afara” și ca vrea o „vacanța pe termen nederminat”. Președintele Republicii Cecenia, parte a Federației Ruse, unul dintre principalii susținatori ai…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- Cristian Popa, membru in consiliul de adminstratie al BNR, a publicat miercuri pe retelele sociale o postare care a starnit un val de controverse.Popa arata ca anul trecut s-a consemnat un maxim istoric in ceea ce priveste nivelul comertului international al Romaniei, raportat la PIB.Insa…