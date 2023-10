Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa ai o stare buna și zambetul pe buze in aceasta dimineața? Este simplu! Ți-am pregatit cateva bancuri amuzante pe care le poți impartașii cu familia sau prietenii. Iata glumele cele mai tari de azi!

- Astazi, 28 septembrie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de ieșire din Romania, un barbat in varsta de 43 de ani, din județul Satu Mare. Acesta conducea un autovehicul Citroen C8, inmatriculat in Romania.…

- Am inceput o noua saptamana, dar buna-dispoziția trebuie sa fie in orice moment. Indiferent ca ne aflam acasa sau la serviciu, glumele sunt o opțiune foarte buna pentru a ne schimba starea in bine.

- Eveniment Oprit in trafic pentru viteza, un șofer din București a fost depistat și cu alcoolemie 0,65 mg/l septembrie 11, 2023 10:04 Duminica, 10 septembrie, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au oprit in trafic, pentru incalcarea regimului legal de viteza, in…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- Bancurile ne ofera doza de umor de care avem nevoie zilnic. Reușim sa ne bucuram de ele, indiferent de locul in care ne aflam. Iata cele mai bune bancuri cu Bula care ne vor face ziua mai frumoasa.

- Ziua de luni nu este pe placul tuturor, astfel ca daca vrei sa schimbi starea de spirit, noi iți prezentam cateva bancuri care iți vor aduce zambetul pe buze și te vor ține cateva minute departe de probleme. Iata cum sa iți iei doza de energie!

- Un șofer in varsta de 47 de ani a fost surprins, duminica, pe Autostrada A7 circuland cu peste 200 de kilometri la ora. El a fost amendat cu 2.900 de lei și a ramas fara permis pentru 4 luni.