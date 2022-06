Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.

- Nu ai o stare tocmai buna, insa te gandești ca este weekend și nu vrei sa stai posomorat?! Ei bine, noi avem soluția pentru a-ți aduce zambetul pe buze. Mai jos ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri și glume din toate timpurile, la care este imposibil sa nu razi copios!

- Maria Sharapova e insarcinata. Fostul lider mondial din tenisul feminin a implinit, marți, 35 de ani. Rusoaica stabilita in SUA de la varsta de 7 ani a ales fix aceasta zi pentru a-și anunța fanii ca așteapta primul ei copil. Sharapova s-a retrs din tenis in 2020, dupa ce a caștigat 36 de turnee WTA…

- Bucurie in lumea mondena! Britney Spears este insarcinata cu cel de-al treilea copil! Artista și partenerul ei de viața, Sam Asghari aștepta un nou membru in familia lor. Cantareața a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare.

- Targul de Buna Vestire de pe platoul Salii Polivalente din Targoviște este locul ideal pentru relaxare și pentru degustarea celor mai bune preparate. Targoviștenii au ieșit in numar mare in Post-ul Targul de Buna Vestire va așteapta și in acest weekend, pe Platoul Salii Polivalente Targoviște apare…

- Ashley Greene va deveni mama! Actrița Twilight, in varsta de 35 de ani, este insarcinata și iși așteapta primul copil cu soțul ei, antreprenorul Paul Khoury. Ashley Greene și Khoury s-au casatorit in iulie 2018, avand o ceremonie emoționanta in San Jose, California. Iata cum au dat cei doi vestea!

- Zilele trecute, Adela Popescu a postat pe Instagram o imagine care a starnit reacții neașteptate din partea urmaritorilor. Acum, vedeta vine cu un mesaj neașteptat, dupa ce fanii ei au crezut ca soția lui Radu Valcan va deveni din nou mama. Adela Popescu a recunoscut recent, pe rețelele de socializare,…