Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden nu va vizita Ucraina in timpul calatoriei sale in Europa saptamana aceasta, a declarat duminica secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, dupa ce oficialii de la Kiev i-au adresat președintelui o invitație deschisa pe fondul razboiului cu Rusia. Deși a adus adesea in discuție al Treilea…

- Este duminica și ce te poate face sa uiți de griji și de probleme daca nu un banc? Relaxeaza-te alaturi de cei dragi și citește cateva glume care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cele mai tari bacuri din toate timpurile și razi pe cinste!

- Ai avut o zi grea, iar acum vrei doar sa uiți de griji, noi venim cu soluția și iți prezentam cele mai tari bancuri din toate timpurile. Relaxeaza-te și citește cateva glume care te vor face sa razi cu lacrimi.

- Ai avut o zi grea, iar acum vrei sa te simți bine? Relaxeaza-te și uita complet de probleme cu cele mai tari bancuri, care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cateva glume care te vor ajuta și iți vor face seara mai frumoasa!

- Daca ai avut o zi grea la locul de munca, iar acum vrei sa petreci niște momente in care sa razi cu lacrimi, noi iți prezentam cele mai tari bancuri. Relaxeaza-te și uita de toate grijile cu cateva glume care te vor face sa razi pe cinste.

- Nu ai avut o zi buna și vrei sa-ți inseninezi seara cu o gluma buna? Ei bine, ce te poate face sa razi cu lacrimi daca nu cateva bancuri? Relaxeaza-te și uita de probleme și griji in doar cateva minute!

- Posibila alianța PMP - AUR starnește și amuzament in spațiul public. Jurnalistul Lucian Mindruța il ironizeaza pe Cristian Diaconescu și spune ca AUR ar avea nevoie de el pentru a traduce instrucțiunile de folosire a TV-ului din limba engleza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Portugalia va relaxa, incepand de luni, restrictiile pentru strainii care detin un certificat digital COVID-19 european, renuntand indeosebi la obligatia ca acestia sa prezinte un test negativ la COVID-19 inaintea intrarii pe teritoriul portughez. Calatorii aflati in „posesia unui certificat digital…