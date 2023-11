Stiri pe aceeasi tema

- Este joi și ne apropiem de finalul acestei saptamani, iar in cazul in care ai avut o zi grea la locul de munca și acum tot ce vrei este sa uiți de griji și probleme, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai amuzante glume, care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cele mai tari bancuri!

- Este marți, iar noi vrem sa iți punem la dispoziție cele mai tari bancuri ale acestei seri. Daca inca nu ți-ai luat porția de ras la primele ore ale dimineții, atunci noi vrem sa te ajutam. Iata cele mai tare glume pe care le poți impartași și cu prietenii tai.

- Este sambata și probabil nu ai avut o saptamana ușoara, motiv pentru care redacția Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, ți-a pregatit bancul zilei, dar și alte glume tari. Acestea te vor face sa razi cu lacrimi și vor reuși imediat sa-ți aduca zambetul pe buze. Iata ce bancuri…

- Printre cele 21 de victime ale tragediei au fost identificați și patru romani, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Doi parinți și copii lor, de 8, respectiv 13 ani, n-au avut nicio șansa in impactul violent.Familia de romani se afla in vacanța cu fetițele in momentul producerii tragediei. Aceștia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, se afla in plenul Camerei Deputatilor, unde da explicații cu privire la strategia privind combaterea traficului de droguri. Tragedia de la 2 Mai a aruncat intr-un nou scandal Poliția Romana și a repus pe agenda publica consumul de droguri in țara noastra…

- Și, pentu ca este marți, probabil ai o saptamana destul de aglomerata, mai ales ca a inceput școala. Insa, daca iți dorești sa ai o saptamana buna in continuare și sa te mai relaxezi puțin, dar nu ai idee cum sa faci asta, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi ți-am pregatit cateva glume extrem de…

- Este sambata seara și pentru aceasta zi ne-am gandit sa-ți prezentam cateva glume tari. Pentru aceasta seara vei gasi mai jos bancul zilei, dar și alte glume care vor reuși sa-ți aduca zambetul pe buze. Iata ce glume ar trebui sa impartașești cu cei mai dragi oameni ție!

- Tragedia care a indoliat doua familii și care a umplut de lacrimi ochii a mii de oameni care au aflat de drama produsa, acum cateva zile, in cartierul ”Mihai Bravu” și-a consumat și durerosul episod al desparțirii de cei care au fost… doi copii! Aris Stroie a fost inmormantat miercuri, iar Darius Sirbu…