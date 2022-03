Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta in Ucraina, țara vecina cu Romania, iar deși situația este extrem de ingrijoratoare, trebuie sa fim optimiști și sa trecem peste aceste zile greu incercat cu zambetul pe buze. Cum altfel fara cele mai amuzante glume? Exact, noi ți-am pregatit cele mai tari bancuri care te vor face…

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh, districtul Kushinagar, din nordul Indiei, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 13 oameni, femei si copii, au cazut in fantana, la o nunta in statul Uttar Pradesh din India, dupa ce placa de metal care acoperea putul a cedat sub greutatea lor. Tragedia a avut loc miercuri, 16 februarie.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au intervenit, duminica dupa amiaza, pentru scoaterea unui caine dintr-o fantana adanca de 25 de metri, informeaza Observatorulph.ro . Cainele a stat timp de aproximativ 2 ore in apa rece pana cand salvatorii au reușit sa-l ridice…

- Salvatorii marocani executau sambata un tunel pentru a ajunge la un baiat cazut intr-o fantana, acum cinci zile, o operațiune periculoasa, fiind in pericol de a se prabuși in urma unor alunecari de teren.Muncitorii cu excavatoare mecanice au incercat non-stop sa-l salveze pe baiatul de 5 ani, identificat…

- Operatiunea de salvare a unui copil de cinci ani care a cazut intr-o fantana de 32 de metri adancime din Maroc, este in plina desfasurare. De patru zile, numerosi salvatori lucreaza contracronometru pentru a salva micutul. Ei spun ca misiunea este pe ultima suta de metri.

- Echipele de salvare marocane continua eforturile pentru recuperarea lui Rayan, copilul in varsta de 5 ani care a cazut in urma cu patru zile intr-o fantana, in orașul nordic Tamrout, la circa 100 de kilometri de Chefchaouen, relateaza BBC . Salvatorii spun ca mai au puțin pana cand vor ajunge la baiat.…

- Un barbat de 41 de ani din Neamț a murit, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri. Oamenii legii au intervenit la fața locului, dar a fost prea tarziu și au fost nevoiți sa constate decesul. Autoritațile se ocupa de cercetarea cazului.