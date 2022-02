Stiri pe aceeasi tema

- Ești curios cat de inteligent ești? Ei bine, acest test iți va da raspunsul. Este cel mai scurt test de inteligența și vei fi nevoit sa raspunzi la doar trei intrebari. Iata care sunt acelea!

- Intrebarile au fost realizate in 2005 de catre psihologul Shane Frederick si testeaza abilitatea persoanelor de a raspunde rational. Conform IFL Science, din punct de vedere psihologic testul reflecta modul in care persoanele pot ignora intuitia pentru a gandi analitic. Pentru obtinerea unui scor ridicat…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA, cap de serie nr. 14) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, Simona Halep a invins-o, marti,…

- Bursele școlare cresc de la nimic sau sume absolut derizorii, de ordinul catorva lei lunar, la cateva sute de lei. Per total, bugetul este de patru ori mai mare, susține ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Conform unui comunicat de presa transmis de acesta, cuantumul burselor a crescut de la valori…

- O minora de doar 12 ani a fost vanduta de propria mama unui clan din Murgeni pentru suma de 4.000 de euro. Gestul șocant al mamei a venit in urma lipsei de bani, cel mai probabil. Fata a fost cumparata de un tanar de 17 de ani, care a luat-o de soție, apoi a lasat-o […] The post Gestul incredibil al…

- Tzanca Uraganu și Marymar, iubita lui, au trecut prin momente dificile la inceputul lunii noiembrie 2021. Cei doi au fost atacați de foștii cumnați ai artistului, insa se pare ca acum sunt mai bine ca niciodata, drept dovada stau postarile sale din mediul online.

- Organizatorii Targului de Craciun din Piața Universitații din București anunța ca incepand de sambata, 27 noiembrie, nu pot intra mai mult de 1.000 de persoane simultan, iar programul se incheie mai devreme cu o ora, adica la ora 21:00 in fiecare seara.