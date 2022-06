Stiri pe aceeasi tema

- A inceput weekend-ul, iar pentru ca trebuie sa nu treci peste nicio zi in care sa zambești, iata ca am pregatit pentru tine cateva bancuri care te vor amuza copios. Iți prezentam cele mai tari glume ale zilei.

- Anca Serea a dat dovada de spirit de aventura și a plecat cu trenul la Paris, alaturi de trei dintre cei șase copii pe care ii are. Soția lui Adrian Sina și-a luat inima in dinți și a calatorit cu trenul, dar ea și cei mici nu au fost feriți de peripeții.

- O femeie din comuna Vama, județul Suceava, este cercetata pentru violența in familie. Aceasta și-a batut soțul și l-a impins pe scari. Ca sa scape de furia partenerei de viața, barbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Barbatul de 41 de ani a sunat miercuri, 25 mai, la Secția 14 Poliție Rurala din…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba dupa ce și-a batut și amenințat soția: Soțul violent a fost indepartat din locuința comuna Dosar penal pentru un barbat din Alba dupa ce și-a batut și amenințat soția: Soțul violent a fost indepartat din locuința comuna In seara zilei de 26 mai 2022, polițiștii…

- In contextul apropierii vacantei de vara, pentru facilitarea calatoriei elevilor si studentilor cu trenurile, CFR Calatori precizeaza ca in conformitate cu legislatia in vigoare, adeverintele emise de unitatile de invatamant de apartenenta care atesta calitatea de elev, precum si adeverintele emise…

- Un barbat se uita la TV si se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta:ndash; Asta pentru ce este, draga ndash; Ce e cu numele Laura, scris pe biletu ala ndash; A, e numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai Sotia pleaca linistitahellip; A doua zi, barbatul se trezeste cu o tigaie si mai…

- Vrei sa-ți incepi ziua cu buna dispoziție? Avem pentru tine cateva bancuri care cu siguranța te vor face sa zambești. Cele mai tari glume pentru ziua de duminica. Care e preferatul tau?

- E weekend! Ia-ți un moment de respiro și bucura-te de cele mai bune bancuri pe ziua de astazi! Fara dar și poate, te asiguram ca iți vor insenina ziua și ca vei fi mult mai optimist in continuare. Uita pentru cel puțin un moment de grijile pe care le ai și ia-ți porția zilnica de ras!