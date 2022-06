Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca ești stresat sau obosit, prima zi de weekend, cel puțin, ar trebui sa insemne relaxare. Am pregatit pentru tine cele mai bune glume pentru a-ți incepe weekendul. Uita, macar cateva minute, de grijile și problemele din viața ta cotidiana și nu uita sa le impartașești și cu prietenii.

- Toata lumea se intreaba cu ce se ocupa și cum este viața Mirelei Vaida atunci cand nu o vedem pe micile ecrane. Prezentatoarea de la Acces Direct obișnuiește sa le arate fanilor mici secvențe din viața ei de zi cu zi pe Instagram. De data aceasta, i-a luat prin surprindere pe internauții care o urmaresc!

- Astazi, de Florii, voi ii atinge cu aripa editorialului meu pe barbații care obișnuiesc sa le aduca flori soțiilor, așa, fara un motiv anume. Așa-zișii “romantici incurabili”. Din afara pare…wow!..Chiar daca am auzit destule femei, mult prea pragmatice, amendand gesturile de romantism ale soților…

- Romanii se intorc acasa de Sarbatori: Banda suplimentara, cu acces rapid, la vama. Cine va putea intra mai repede in țara Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, la nivelul Poliției de Frontiera Romane au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere…

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu o stare de bine și sa fii bine dispus toata ziua, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri, care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai tari glume!

- Ai avut o zi grea, iar acum tot ce vrei este sa uiți de griji și probleme? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai amuzante glume, care te vor face sa razi cu lacrimi. Cele mai tari bancuri din toate timpurile te vor face sa te relaxezi. Iata cum iți poți insenina ziua.

- Inregistrarile includ ordine de a ucide civili și discuții despre o tanara adolescenta de 16 ani care a fost violata de trei soldați ruși din regimentul de tancuri. Acuzațiile aduse armatei ruse au devenit mai puternice dupa ce forțele rusești s-au retras din zona Kievului, unde au lasat in urma orașe…

- Marichka Padalco (46 de ani), prezentatoare de stiri la postul ucrainean 1+1 (1plus1.ua) a publicat recent un video emotionant in care cei 3 copii ai sai isi intampina tatal, dupa ce acesta a participat la eliberarea orasului Irpin. Sotul jurnalistei, Yehor Soboliev, a participat alaturi de armata…