- "Nu sunt femeie daca n-am un pui in burtica! Ma urasc si sunt inutila! Care este scopul meu pe pamantul asta daca nu am grija de multi copii? Dupa ce nu mai alaptez si copilul meu nu mai are nevoie doar de mine, trebuie sa fac altul neaparat." Acestea sunt lucrurile pe care mi le-a spus o tanara mamica…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-ar fi batut soția: Polițiștii au emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-ar fi batut soția: Polițiștii au emis și un ordin de protecție Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat…

- Un individ din Costuleni care si-a "altoit" sotia si pe sora acesteia a stat o noapte in arestul politiei. Acesta este cercetat si pentru conducere sub influenta alcoolului deoarece a fost depistat de catre politisti la volanul unui autoturism la care montase alte numere de inmatriculare. "In urma…

- S-a intors roata: Femeie din Alba, REȚINUTA de polițiști dupa ce și-a BATUT mar soțul. S-a ales cu dosar penal S-a intors roata: Femeie din Alba, REȚINUTA de polițiști dupa ce și-a BATUT mar soțul. S-a ales cu dosar penal Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au reținut o femeie care și-ar fi agresat…

- O femeie de 35 de ani, din Giurgiu, a fost gasita moarta in apartamentul in care locuia impreuna cu soțul. Criminalul a fost prins in scurt timp: era chiar soțul victimei.Joi seara, puțin dupa ora 20, Poliția era sesizata, printr-un apel la 112 ca o femeie din cartierul Tineretului fusese injunghiata…

- Scandal in seara de miercuri, 2 februarie, la Suciu de Sus. Totul ar fi pornit de la faptul ca mai mulți tineri s-ar fi distrat pe ulița satului cu saniuțele. Se pare ca una dintre saniuțe ar fi acroșat un autoturism parcat. Unul dintre localnici le-ar fi cerut explicații. Lucru imposibil de conceput…

- Un barbat din comuna vasluiana Puscasi a fost retinut de politisti pentru 24 de ore sub acuzatiile de distrugere prin incendiere si violenta in familie. Individul s-a imbatat si, pe fondul geloziei, si-a luat sotia la bataie, iar apoi a incendiat o anexa gospodareasca, focul extinzandu-se si la casa.

- Procurorii de la Gura Humorului au anunțat ca au luat masuri intr-un caz de agresiune extrem de grav produs intr-o familie, un barbat fiind arestat sub acuzația ca și-a batut crunt soția cu coada unui topor, dupa care a amenințat-o și a determinat-o sa declare ca a suferit leziunile prin ...