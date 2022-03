Stiri pe aceeasi tema

- Jamala a fost invitata sa cante la finala Eurovision Romania 2022. Acolo a susținut un moment emoționant, insa, inainte de acesta, cantareața din Ucraina, care s-a refugiat o perioada in Romania de teama bombardamentelor din țara natala, a disparut, dupa cum a povestit Iuliana Marciuc pentru fanatik.ro.…

- Sotia lui Volodimir Zelensky, presedintele Ucrainei, este Olena Zelenska. Cand Olena Kiyaschko (numele de dinainte de casatorie n.r.) si-a cunoscut marea dragoste in anii 1990, era o tanara studenta la arhitectura. Barbatul visurilor sale era un comediant pe cale sa devina celebru. S-au indragostit…

- VIOLENȚA in Zlatna: O femeie a fost agresata de soțul sau baut. Barbatul s-a ales cu dosar penal și i-a fost interzis sa se apropie de soția sa VIOLENȚA in Zlatna: O femeie a fost agresata de soțul sau baut. Barbatul s-a ales cu dosar penal și i-a fost interzis sa se apropie de soția sa La data de 25…

- Un barbat și-a injunghiat soția, apoi a dat foc la casa, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu. Incidentele s-au produs in comuna Stanești din județul Giurgiu. Victima este o femeie in varsta de 44 de ani. Fiul acesteia, de 24 de ani, a alertat Poliția cu privire la faptul ca mama…

- Ruth Fort a furat 7.220 de lire sterline de la femeia bolnava, bani pe care i-a cheltuit intr-o vacanța cu familia in Mexic.Soțul ei, Anthony, a inceput sa devina suspicios cand a vazut ca soția lui a inceput sa cheltuiasca sume mari de bani și a confruntat-o. In cele din urma, s-a dus la poliție cand…

- O ingrijitoare care a furat mii de lire sterline de la o femeie vulnerabila, aflata in scaun cu rotile, a fost prinsa cand soțul ei a auzit-o vorbind in somn despre fapta ei. Ruth Fort a furat 7.220 de lire sterline de la femeia bolnava, bani pe care i-a cheltuit intr-o vacanța cu familia in Mexic.…

- „Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, asa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete ... am…

- Este dubla sarbatoare in familia lui Mihai Petre! Soția sa, Elwira Petre iși sarbatorește astazi ziua de naștere, dar și ziua in care a spus marele "DA" in fața partenerului ei de viața. Caștigatoarea competiției Asia Express implinește astazi varsta de 40 de ani, iar soțul ei i-a facut o urare speciala…