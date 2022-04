Stiri pe aceeasi tema

- ”Strada Soporului arata ca și in Ucraina”, l-a intrebat moderatorul emisiunii de la Napoca FM, pe viceprimarul Clujului Dan Tarcea. Raspunsul a fost unul standard, tras la indigo, presarat cu scuze și cu vina aruncata pe alții, companiile de utilitați de apa și gaz.Viceprimarul Tarcea a spus ca se discuta…

- Maria Dragomiroiu a facut marturisiri dureroase, printre lacrimi, despre viața grea pe care a dus-o alaturi de fostul soț. Interpreta de muzica populara a fost victima violenței domestice. Maria Dragomiroiu s-a indragostit nebunește la 20 de ani și s-a casatorit cu Ion, barbatul pe care il cunoscuse…

- Un reportaj realizat de cotidianul moscovit Kommersant la Voronej, la funeraliile unui locotenent-colonel aviator mort in razboiul din Ucraina arata cum vad rușii ivazia Ucrainei și cum sunt repatriați soldații uciși in lupta.Felul in care presa rusa relateaza despre moartea militarilor care au invadat…

- Știm, este joi, iar pana la weekend mai sunt cateva zile de munca, astfel ca rar vezi un zambet pe fața celor din jur! Ei bine insa, vrei sa ridici tu moralul celor din jur? Noi ți-am pregatit cele mai tari și amuzante bancuir din toate timpurile. Cu siguranța va veți amuza copios!

- Daca ai avut o zi agitata, plina de stres și vrei sa schimb starea, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt glumele care te vor amuza copios!

- Mulți parinți se intreaba daca ar trebui sa faca vizite preventive la ortodont cu copilul lor și cand ar trebui sa aiba loc prima vizita. Raspunsul este da, cu siguranța trebuie monitorizata dezvoltarea dentiției la copii. In general, se poate spune ca prima vizita intr-un cabinet de ortodontie ar trebui…

- Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) s-a impus, duminica, pentru a doua oara in cariera la Australian Open, dupa un succes dramatic izbutit in fața lui Daniil Medvedev (25 ani, 2 ATP), pe care l-a invins la capatul unui rollercoaster de 5 seturi. ...

- Daca Rusia va initia orice agresiune impotriva Ucrainei, Washingtonul este pregatit sa raspunda pe toate fronturile. De la sanctiuni economice nimicitoare pana la izolarea diplomatica a Federatiei.