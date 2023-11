Stiri pe aceeasi tema

- Este miercuri și vremea posomorata iți da o stare trista? Noi iți venim in ajutor, iar pentru a-ți reda zambetul pe buze ți-am propus o serie de glume ce te vor face sa razi pana la lacrimi. Iata cele mai tari bancuri ale acestei saptamani!

- Gicu Grozav (33 de ani) a adus un punct important pentru Petrolul Ploiești, dupa ce a marcat golul de 2-2 in minutul 90+7, din penalty, in disputa cu FCSB. Petrolul Ploiești a bifat a cincea partida consecutiva fara infrangere in Superliga, dupa ce a reușit sa revina de la 0-2 contra celor de la FCSB.…

- Ramona Olaru și-a obișnuit colegii de breasla, dar și telespectatorii emisiunii de la Antena 1 cu glumele pe care le spune in fiecare dimineața. Și in aceasta zi a dezvaluit un banc tare. Iata ce a spus asistenta TV la Neatza cu Razvan și Dani!

- O romanca plecata in SUA, la studii, in urma cu 25 de ani, a fost declarata cel mai bun avocat in statul Connecticut. Intre timp, Dana Bucin a devenit consul onorific al Romaniei și ajuta la intarirea legaturii intre cele doua state aliate.

- FOTO| Povestea de viața impresionanta a unei femei din Alba: La cei peste 100 de ani, deapana amintiri cu o minte agera și memorie sclipitoare Povestea de viața impresionanta a unei femei din Alba: La cei peste 100 de ani, deapana amintiri cu o minte agera și memorie sclipitoare. Ana Chiorean, un Tezaur…

- O vorba din popor spune ca „ziua buna se cunoaște de dimineața”, iar cu ajutorul bancurilor, te poți amuza inainte de a pleca la serviciu. Glumele ne ajuta sa avem o dispoziție cat mai buna și sa ne antrenam mintea.

- Poliția Romana demonstreaza ca Sindicatul Europol minte: Examenele de TCO vizeaza posturile de Ordine PublicaPoliția Romana reacționeaza dupa ce Sindicatul Europol a transmis ca "la examenele de (TCO) Trecere in Corpul Ofițerilor, au fost scoase in vederea ocuparii doar posturi de ofițeri pe specialitați…

- Este miercuri și probabil și tu iți dorești sa-ți incepi bine ziua, insa nu ai idee cum. Ei bine, nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cateva bancuri tari, dar și bancul zilei. Aceste glume te vor face sa-ți incepi bine ziua și ar trebui sa le impartașești cu prietenii…